La Liguria torna in zona gialla e riaprono Bar e Ristoranti sino alle 18 e si può anche tornare agli spostamenti fuori dal comune di residenza ma non oltre i confini regionali visto che tutte le regioni confinanti sono in zona arancione o rossa.

Il bollettino sanitario non è, però, ancora rassicurante visto che l’ultimo documento della Regione Liguria registra ben 25 decessi e 454 nuovi casi di coronavirus.

Questo il dettaglio per provincia:

ASL 1 Imperia: 46

6 contatto di caso confermato

39 attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 2 Savona: 60

15 contatto caso confermato

44 attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3 Genova: 255

59 contatto caso confermato

194 attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 4 Chiavari: 9 attività screening

ASL 5 La Spezia: 84

20 contatto caso confermato

62 attività screening

2 settore sociosanitario

Flussi 28 novembre dal Bollettino sanitario della Regione Liguria

TOTALE tamponi effettuati 594.426 4.740 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) di cui: 51.011 454 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 6530 72 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 44.481 382 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12.793 -283

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1363 LA SPEZIA 1968 IMPERIA 1209 GENOVA 7415 Residenti fuori Regione/Estero 264 altro/in fase di verifica 574 TOTALE 12.793

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 1085 117 -43 ASL1 108 14 -10 ASL2 109 16 1 San Martino 299 37 -4 Evangelico 53 8 -7 Ospedale Galliera 140 10 -8 Ospedale Gaslini 8 0 0 ASL3 globale 136 14 -15 ASL 3 Villa Scassi 128 14 -14 ASL 3 Gallino 8 0 -1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 105 7 2 ASL4 Sestri Levante 103 7 2 ASL4 Lavagna 2 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 127 11 -2 ASL5 Sarzana 122 8 -2 ASL5 Spezia 5 3 0

Isolamento domiciliare 11640 -243 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 35857 712 Deceduti 2361 25



*dettaglio

data decesso sesso età luogo decesso 1 17/11/20 M 71 Savona 2 19/11/20 F 68 Savona 3 20/11/20 F 73 Savona 4 22/11/20 M 72 VILLA SCASSI 5 23/11/20 F 101 Sestri Levante 6 24/11/20 M 81 Sestri Levante 7 24/11/20 M 91 Savona 8 24/11/20 M 83 Savona 9 25/11/20 M 71 ViLLA SCASSI 10 25/11/20 M 77 VILLA SCASSI 11 25/11/20 F 71 VILLA SCASSI 12 25/11/20 M 81 Galliera 13 26/11/20 F 90 Lavagna 14 26/11/20 M 86 VILLA SCASSI 15 26/11/20 M 89 VILLA SCASSI 16 26/11/20 M 88 Galliera 17 26/11/20 F 80 Galliera 18 26/11/20 M 83 HSM 19 26/11/20 F 87 HSM 20 26/11/20 F 67 HSM 21 26/11/20 M 77 HSM 22 27/11/20 F 79 VILLA SCASSI 23 27/11/20 F 88 HSM 24 27/11/20 F 77 HSM 25 27/11/20 F 56 Sarzana