Genova – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia bloccata per coda subito dopo il casello di Prà-Voltri in direzione Savona a causa del traffico intenso causato dalla chiusura per neve del traffico dei mezzi pesanti diretti verso il nord Italia.

Lunghe code e proteste sulla A10 in direzione ponente per i pesanti disagi per gli automobilisti in viaggio verso Savona.

Le ripercussioni per la chiusura improvvisa e non annunciata dello svincolo per la A6 Savona Torino sta provocando effetti a catena sulla rete autostradale Ligure.

Problemi analoghi all’allacciamento della A12 Genova Livorno con la A7 Genova Milano sempre a causa della neve che sta bloccando i mezzi pesanti.

Proteste degli automobilisti e di chi viaggia in autostrada per l’assenza di segnalazioni adeguate sulla cartellonistica elettronica presente sui tragitti autostradali.