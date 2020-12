Genova – La “macchina mangia plastica di Amiu” arriverà presto anche nei quartieri di San Fruttuoso e Marassi e offrirà biglietti AMT omaggio e buoni sconto a chi porterà bottiglie e flaconi in plastica.

A comunicarlo il presidente del Municipio Bassa ValBisagno Massimo Ferrante attraverso il la pagina Facebook del Municipio.

“In data odierna Amiu in collaborazione con il Municipio Bassa Val Bisagno ha dato inizio ai lavori per la collocazione della “macchina mangia plastica” in piazza Martinez, nel quartiere San Fruttuoso. A seguire l’installazione sarà eseguita in piazza Galileo Ferraris, nel quartiere Marassi”.

(nella foto l’impianto di piazza Paolo da Novi alla Foce)