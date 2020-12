LA SPEZIA – Vigili del fuoco impegnati in una operazione delicata in località Stagnoni, nel comune di La Spezia per il ribaltamento di una cisterna contenente gasolio.

Per cause ancora da accertare il pesante automezzo ha perso la cisterna contenente il combustibile e nell’impatto i carburante si è riversato a terra con grave pericolo di un incendio di proporzioni molto ampie.

Sul posto sono accorsi i popieri che hanno subito messo in sicurezza la zona e poi hanno sparso della schiuma speciale ad effetto anti incendio sul gasolio riversato a terra.

Un’operazione che limita al massimo la possibilità che il carburante possa incendiarsi e che, nel caso ne limita gli effetti.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e di riparazione di una linea elettrica danneggiata nell’impatto-

In corso anche gli accertamenti per verificare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano incidenti.