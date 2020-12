Genova – Via XX settembre pedonalizzata per evitare gli assembramenti e per agevolare gli acquisti di Natale in sicurezza dopo il caos dello scorso fine settimana.

La decisione potrebbe arrivare oggi con una specifica delibera del Comune di Genova che “spinge” per garantire la normale esperienza degli acquisti natalizi pur garantendo la sicurezza dei cittadini.

In forza di quanto avvenuto lo scorso week end, con marciapiedi affollati, assembramenti e code chilometriche nei negozi, ci si prepara a rendere pedonale l’intera strada, con la possibilità di passeggiare tranquillamente nelle 4 corsie della strada e ad intensificare al massimo i controlli per limitare al massimo i rischi e sanzionare chi si comporta in modo irresponsabile.

La decisione è stata annunciata ieri dal Sindaco Marco Bucci che teme il ripetersi di quanto visto nelle tante immagini postate sui social lo scorso fine settimana.

Scene intollerabili in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, con l’emergenza coronavirus che continua a mietere vittime sopra il livello del resto d’Italia e il numero di contagi che dopo una lenta ma costante discesa ha ricominciato a risalire e fa temere il peggio per l’inizio del nuovo anno.

La risposta sarà la pedonalizzazione di via XX settembre ma anche la probabile creazione di “percorsi obbligati” nelle vie a maggior presenza di pedoni.

L’intenzione è quella di evitare che le persone “si incrocino” creando rallentamenti, ingorghi e ovviamente assembramenti.

Non dovrebbero ripetersi, invece, le scene viste sui lungomare, spiagge e parchi pubblici dello scorso week end poiché le previsioni meteo parlano di maltempo e pioggia.