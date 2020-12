Genova – Mattinata di traffico a singhiozzo sulla rete autostradale di ponente a causa della chiusura per lavori di manutenzione dei caselli di Prà e di Pegli.

L’uscita di Genova Prà in direzione Ventimiglia, e il casello di Genova Pegli, in entrambe le direzioni, risultano interdette al traffico per consentire dei lavori di manutenzione di una porzione autostradale.

I caselli rimarranno chiusi fino alle 18 di domani, mercoledì 30 dicembre.

Le chiusure stanno facendo registrare rallentamenti e incolonnamenti sulla tratta.

Al momento sono 4 i chilometri di coda registrati tra Arenzano e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure.

Disagi e rallentamenti anche al bivio tra la A26 Genova Voltri- Gravellona Toce e la A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova.