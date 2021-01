Il numero dei tamponi effettuati in Liguria torna a crescere, ritornando nei valori medi, e raddoppiano i casi di contagio da coronavirus. L’emergenza covid 19 non accenna rientrare nella nostra regione che mostra valori nel bollettino sanitario che la collocano tra la zona arancione e quella rossa, soprattutto per il numero di decessi, ancora troppo alto.

Sono 12 infatti le vittime dell’infezione registrate nell’ultimo bollettino medico ufficiale diffuso da Regione Liguria attraverso Alisa.

A fronte di 4.586 tamponi molecolari effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone, in Liguria sono stati scoperti ben 404 nuovi casi di contagio anche se la

Questi, nel dettaglio. i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 98

SAVONA (Asl 2): 122

GENOVA Asl 3: 112

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 29

LA SPEZIA (Asl 5): 43

TOTALE tamponi molecolari effettuati 724.539 4.586 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 168.529 3.028 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 61.913 404 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.167 104

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.233 LA SPEZIA 941 IMPERIA 566 GENOVA 3.136 Residenti fuori Regione/Estero 132 altro/in fase di verifica 159 TOTALE 6.167

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 781 73 -10 ASL1 73 8 1 ASL2 126 11 -9 San Martino 209 30 -1 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 92 5 -6 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 61 3 3 ASL 3 Villa Scassi 61 3 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 90 6 2 ASL4 Sestri Levante 85 6 1 ASL4 Lavagna 5 0 2 ASL4 Rapallo 0 0 -1 ASL5 globale 129 10 0 ASL5 Sarzana 124 9 1 ASL5 Spezia 5 1 -1

Isolamento domiciliare 4.791 -166 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 52.817 288 Deceduti* 2.929 12

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 06/12/2020 F 85 ASL4-Ospedale Sestri Levante 2 08/12/2020 F 82 ASL4-Ospedale Sestri Levante 3 09/12/2020 M 68 ASL4-Ospedale Sestri Levante 4 29/12/2020 M 74 EO Galliera 5 30/12/2020 F 73 EO Galliera 6 01/01/2021 M 86 EO Galliera 7 02/01/2021 F 99 ASL5-Sarzana 8 03/01/2021 F 95 San Martino 9 04/01/2021 M 86 San Martino 10 04/01/2021 M 83 San Martino 11 04/01/2021 M 85 ASL5-Sarzana 12 04/01/2021 M 62 ASL5-Sarzana