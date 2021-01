L’Epifania ci porterà gradualmente ad nuova fase meteorologica ugualmente fredda, ma complessivamente più stabile e asciutta di quella vissuta durante questi primi giorni del 2021

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 6 gennaio 2021

Residue precipitazioni potranno ancora interessare il settore centro-orientale della regione, in particolare lo spezzino; potranno assumere carattere nevoso oltre gli 800 m. Altrove condizioni di variabilità; nel corso della mattinata attenuazione dei fenomeni a levante e prime schiarite che dall’imperiese e savonese occidentale si propagheranno progressivamente al resto della regione.

Venti: al largo si imposterà un libeccio sostenuto con rinforzi fino a burrasca verso la Corsica; sud-ovest moderato/teso anche lungo la Riviera di Levante, debole variabile altrove

Mari: generalmente molto mosso, tendente ad agitato il settore centrale al largo per onda più formata e lunga da libeccio.

Temperature: in ulteriore lieve calo nell’interno, in deciso aumento le massime sulla costa.

Costa: min +3/5°C, max +9/12°C

Interno: min -8 (vette appenniniche)/ 3°C (fondovalle), max -4/+6°C

Giovedì 7 gennaio 2021

Condizioni di variabilità; tendenzialmente più soleggiato sul ponente, salvo spesse velature; nuvoloso altrove; non si escludono isolate e deboli precipitazioni su Tigullio e spezzino, quota neve tra 800-900 m

Venti: ciclonico moderato fino a metà giornata, si uniforma dai quadranti settentrionali a seguire, intensità tra il debole ed il moderato.

Mari: generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature: stazionarie

Venerdì 8 gennaio 2021

Giornata in gran parte soleggiata, aumento della nuvolosità alta e sottile nel corso del pomeriggio, tramontana a tratti tesa sul settore centrale.