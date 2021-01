Ben 374 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria e 11 decessi registrati. E’ il bilancio dell’emergenza covid registrata dal bollettino ufficiale diffuso dalla Regione Liguria.

A fronte di 2877 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2082 tamponi antigenici sono stati scoperti i 374 nuovo casi.

La Liguria entra da oggi nella cosiddetta zona gialla “rafforzata”.

Dalle 5 alle 22 ci si può spostare liberamente, senza autodichiarazione, all’interno dei confini regionali

Aperti bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie fino alle 18. Si ricorda che al tavolo si può stare al massimo in quattro persone. Dopo le 18 è consentita solo la ristorazione con asporto o con consegna a domicilio

Aperti negozi e centri commerciali

Scuola in presenza per materne, elementari e medie

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi scoperti, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 137

GENOVA Asl 3: 88

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 31

LA SPEZIA (Asl 5): 65

Questi i dati diffuci nel bollettino di oggi:

TOTALE tamponi molecolari effettuati 742726 2877 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI (dal 02/11/2020) 182909 2082 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 63774 374 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6574 116

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1448 LA SPEZIA 1043 IMPERIA 645 GENOVA 3157 Residenti fuori regione/estero 120 altro/in fase di verifica 161 TOTALE 6574

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 773 64 6 ASL1 71 6 1 ASL2 127 10 4 San Martino 200 25 0 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 87 3 -3 Ospedale Gaslini 0 0 -1 ASL3 globale 68 6 3 ASL 3 Villa Scassi 68 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 75 5 -4 ASL4 Sestri Levante 73 5 -4 ASL4 Lavagna 2 0 1 ASL4 Rapallo 0 0 -1 ASL5 globale 144 9 6 ASL5 Sarzana 138 8 5 ASL5 Spezia 6 1 1

Isolamento domiciliare 4453 76 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 54190 247 Deceduti* 3010 11

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 28/12/20 F 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana 2 28/12/20 M 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 3 28/12/20 F 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 4 28/12/20 M 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 29/12/20 F 91 ASL 5 – Ospedale Sarzana 6 29/12/20 F 87 ASL5-Ospedale Sarzana 7 01/01/21 M 90 ASL 5 – Ospedale Sarzana 8 01/01/21 F 75 ASL 5 – Ospedale Sarzana 9 02/01/21 F 70 ASL5-Ospedale Sarzana 10 03/01/21 F 89 ASL5-Ospedale Sarzana 11 08/01/21 M 70 ASL2-Ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 451 ASL 2 1147 ASL 3 1099 ASL 4 432 ASL 5 639 Liguria 3768



Dati vaccinazioni Covid 10/01/2020 ore 16.45

30.545 consegnati 18.133 somministrati 59,4% percentuale vaccini somministrati su consegnati