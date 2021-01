Ancora alta pressione sui bacini occidentali del Mediterraneo e tempo stabile e temperature in ripresa in Liguria.

Da domani, però, è previsto un aumento delle nuvole per il passaggio di una debole perturbazione che potrebbe portare anche qualche isolato piovasco nella giornata di venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 gennaio 2021

Tempo stabile e soleggiato; transito di velature al pomeriggio su gran parte della regione.

Venti: a regime di brezza.

Mari: mosso sul centro-ponente, molto mosso a levante per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: in aumento.

Costa: min +2/+6°C, max +10/14°C

Interno: min -8/+0°C, max +5/+10°C

Giovedì 14 gennaio 2021

Sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla sera aumento della nuvolosità a partire da ponente.

Venti: deboli o moderati a rotazione ciclonica.

Mari: da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì 15 gennaio 2021

Nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque. Non si escludono deboli piovaschi.