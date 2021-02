Camporosso (Imperia) – E’ stata inaugurata questa mattina al centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso, in località Bigauda, la sede vaccinale per il distretto sociosanitario ventimigliese.

All’inaugurazione hanno preso parte il direttore generale di Asl1 Silvio Falco, il direttore sociosanitario di Asl1 Roberto Predonzani, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il sindaco di Camporosso Davide ribelli, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingerito, la Protezione Civile di Camporosso e il presidente della Misericordia Croce Azzurra di vallecrosia Matteo Amato.

Il direttore Silvio Falco, a margine dell’inaugurazione, ha così commentato: “Il ringraziamento va ai sindaci, in particolare al sindaco di Camporosso, che hanno fatto sinergia e messo a disposizione della collettività questa realtà che abbiamo attrezzato a tempo record. Da domani si inizierà con le vaccinazioni ai lavoratori frontalieri, mentre da lunedì’ prenderanno il via gli over 80, con una media di 120 vaccinazioni al giorno da lunedì a venerdì, per poi trasferirsi nel fine settimana nell’entroterra”.