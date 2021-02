Genova – Resterà chiuso per una notte l’allacciamento della A26 Genova Voltri – Gravellona Toce con la diramazione D26 Predosa Bettole, verso nord.

La chiusura, comunicata da Autostrade, è resa necessaria per consentire i lavori di pavimentazione previsti in orario notturno.

Sarà quindi istituito il divieto di transito dalle 22.00 di lunedì 22 febbraio alle 6.00 di martedì 23 febbraio per chi proviene da Genova, dell’allacciamento D26 Predosa-Bettole, verso Novi Ligure/A7 Serravalle-Genova.

In alternativa, si consiglia di uscire, sulla A26, alla stazione di Ovada, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla Diramazione Predosa-Bettole, alla stazione di Novi Ligure, per proseguire in direzione della A7.