Genova – Spacciava direttamente dalla cucina della sua trattoria l’uomo arrestato insieme al suo fornitore dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

L’uomo, uno dei soci di una trattoria genovese e vuoto nella stessa, aveva avviato una fiorente attività di spaccio gestita direttamente dalla cucina del locale.

Il cuoco aveva organizzato il traffico tanto da aver predisposto un sistema di videosorveglianza, all’ingresso e all’interno del locale, che gli consentiva di controllare direttamente dalla sua postazione in cucina l’ingresso dei clienti evitando le visite indesiderate.

Lo spaccio poteva essere svolto in due modi: o in modalità take away o, negli orari di chiusura al pubblico, per i clienti fidati veniva allestita la postazione per il consumo in loco di cocaina.

Il cuoco, fermato con 60 grammi di cocaina, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile.

Le indagini, partite nel 2019, sono proseguite fino ad arrivare ai canali di rifornimento.

I poliziotti hanno identificato un fornitore, un uomo già noto alle forze dell’ordine e arrestato nel 2018 durante un’altra operazione di polizia.

Anche per lui sono scattate le manette.