Genova – Si trova ricoverata in gravi condizioni la donna di circa 30 anni che nella serata di giovedì 25 febbraio è stata investita da una moto in via Paleocapa.

Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferirla, intubata, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che dovranno ora stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.