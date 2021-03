Sanremo (Imperia) – Seconda cantante tra le nuove proposte in gara è Elena Faggi che canta “Che ne so”.

Ecco il testo

Questo cielo toglie il fiato

Questo cielo è innamorato

Ma il tramonto dura troppo poco

Mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Ma trova un buon pretesto

Per andare via presto

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

Guarda come perdo tempo

A pensarti ogni momento

Quando molto probabilmente

A te neanche passo per la mente

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Fingiti diverso

Innamorato perso

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu