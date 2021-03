Tocca ai Coma_Cose, coppia artistica e nella vita che portano sul palco il brano “Fiamme Negli Occhi”.

Ecco il testo

Non sottovalutare mai il ritorno

Verso casa o ciò che chiami tale

Mai una gioia tranne la fermata prima di Centrale

Sto cercando un posto tutto mio

È solamente ciò che voglio

Oggi tutto bene, sì, ma domani-comio

Mi vedi, sono qui davanti

Ma con la testa a mille miglia

È come dire, “Li chiamano fichi d’india

Ma ce n’è di più in Sicilia”

Non mi ricordo cosa ho fatto ieri

Ma so capire i sentimenti veri

Sono quelli che lavorano di notte come i panettieri

Quanta paura di essere diversi

Ma quanta noia ad essere perfetti

I ponti sono fatti per buttarsi

Mica per metterci i lucchetti

Ho forse troppo fantasia

Io ho dei problemi di allegria

Sì, ho solo la mia batteria

Che fa poom-poom-cha

Come? Come?

Poom-poom-cha

E in pratica

Tutti vestiti di nero con la faccia pallida

Sembriamo la Juventus

E tu per fare il derby

Ci hai tirato una granata nei denti

Sì, ma tanto non ci prendi

Coma Cose è il nome della mia famiglia

Continuo a correre con chi fa miglia

So da dove vengo, non so dove vado

Mio nonno è tropicale, quindi ho un avo-cado

Continuo la scalata fino all’Everest

Alice guarda i gatti perché i Kanye West

Lavoro sodo, tiro su le maniche

Perché voglio che ci tiri su le mani te

Ho forse troppo fantasia

Io ho dei problemi di allegria

Sì, ho solo la mia batteria

Che fa poom-poom-cha

Come? Come?

Poom-poom-cha

Ho la memoria in avaria

Io ho preso tre in economia

Sì, ho solo la mia batteria

Che fa poom-poom-cha

Come? Come?

Poom-poom-cha

Non sottovalutare mai il ritorno

Verso casa o ciò che chiami tale

Mai una gioia tranne la fermata prima di Centrale