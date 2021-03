Genova – Aveva nascosti in bocca 19 involucri di droga il 19enne arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato quando gli agenti che si trovano a passare in via Prè hanno notato un gruppo di persone che, vedendoli, si sono dati alla fuga allontanandosi verso via Gramsci.

Gli agenti li hanno raggiunti e qui il 19enne ha iniziato a spintonarli per guadagnarsi la fuga ma è stato nuovamente bloccato nonostante i continui calci e pugni all’indirizzo degli operatori.

Durante la colluttazione, il ragazzo ha sputato dalla bocca 19 involucri di varie forme e colori 13 contenenti cocaina e 6 con eroina.

Al giovane sono stati sequestrati 70 euro presumibile provento dell’attività di spaccio e due telefoni cellulari.

Su disposizione del Magistrato è stato condotto nel carcere di Marassi.