Genova – E’ degenerata in un’aggressione agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto la zuffa tra cani che ieri pomeriggio si è verificata in via XX settembre, in pieno centro a Genova.

Intorno alle 17.00 due pattuglie della Locale sono intervenute dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa fatta dal padrone di un cane che aveva subito l’aggressione del proprio animale da un altro cane, condotto da un gruppo di persone che hanno poi cercato di far perdere le proprie tracce.

Altre segnalazioni hanno permesso agli agenti di trovare il gruppo nei pressi dell’Acquasola, dove i due, una coppia di 40enne italiani pluripregiudicati e senza fissa dimora.

I due hanno reagito alla presenza della Locale aggredendo il personale sul posto per tentare di sottrarre l’animale al controllo sulla regolarità.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento della croce gialla per prelevare l’animale.

I due hanno quindi aggredito gli agenti a calci e pugni, sono per questo stati denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I due agenti rimasti feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dove, una volta medicati, sono stati dimessi con una prognosi di 3 e 4 giorni.