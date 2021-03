Sanremo – Un nuovo “fuori programma” per il Festival di Sanremo 2021 con l’annuncio, dato in conferenza stampa della positività di Simona Ventura al test anti covid 19.

La presentatrice è risultata positiva e quindi non potrà partecipare in qualità di ospite al Festival.

Corsa contro il tempo dello staff per sostituire Simona Ventura a poche ore dall’inizio della nuova serata.

Ieri sera Ibrahimovic è arrivato il leggero ritardo ma compiendo un vero “miracolo” per via di un mega incidente sull’autostrada che ha bloccato il traffico per ore.

Ibrahimovic non si è dato per vinto ed ha fermato un motociclista per chiedergli un passaggio sino a Sanremo.

Una disavventura che ha poi raccontato sul palco.