Ancora 7 decessi per coronavirus in Liguria e 272 i nuovi casi di contagio registrati nell’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa un territorio ancora in emergenza sanitaria, specie nella zona del ponente dove la vicinanza con la Francia gioca probabilmente un ruolo importante nella diffusione della pandemia.

In calo i test effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila residenti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.963 tamponi molecolari e 2.514 tamponi antigenici rapidi.

Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 63

SAVONA (Asl 2): 47

GENOVA Asl 3:111

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 19

LA SPEZIA (Asl 5): 30

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria:

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 952.717 3.963 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 121.254 2.514 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 80.016 272 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.179 -4

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 993 LA SPEZIA 825 IMPERIA 1.180 GENOVA 2.872 Residenti fuori Regione/Estero 124 altro/in fase di verifica 185 TOTALE 6.179 (esclusi 70.154 guariti e 3.681 deceduti)

Media intensità+TerapiaIntensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 565 59 -8 ASL1 103 9 -10 ASL2 94 10 5 Ospedale Policlinico San Martino 132 20 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 46 3 -3 Ospedale Gaslini 7 0 4 ASL3 globale 71 5 1 ASL 3 Villa Scassi 71 5 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 42 7 -1 ASL4 Sestri Levante 42 7 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 70 5 -3 ASL5 Sarzana 70 5 -3 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5.295 75 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 70.156 269 Deceduti* 3.681 7

*Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 05/03/2021 F 92 HSM 05/03/2021 M 76 HSM 04/03/2021 M 71 Villa Scassi 04/03/2021 M 89 Villa Scassi 04/03/2021 M 80 HSM 04/03/2021 F 73 HSM 04/03/2021 M 85 ASL 2 – Ospedale San Paolo ASL SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA ASL 1 2.208 ASL 2 1.068 ASL 3 1.802 ASL 4 348 ASL 5 1.099 Liguria 6.525

Flusso vaccini Covid 06/03/2021