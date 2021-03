Genova – Ancora guai per l’edificio abbandonato della ex scuola Fanciulli di Marassi, in ValBisagno. Dopo l’incendio divampato alcune settimane fa all’interno dei locali fatiscenti e privi di sorveglianza, alcune parti del tetto in lamiera e materiali pericolosi, hanno minacciato di cadere sui genitori che passavano accanto al rudere per andare nel vicino asilo “Camoscio”.

Dopo la segnalazione dei geniotori del pericolo imminente, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno limitato temporaneamente il passaggio a debita distanza e poi sono intervenuti per rimuovere le parti pericolanti dell’edificio.

Operazioni che hanno riportato temporaneamente in sicurezza l’edificio abbandonato, di proprietà del Comune di Genova, ex scuola elementare Fanciulli e poi Uffici comunali per le Affissioni.

Genitori e residenti della zona temono altri cedimenti e segnalano che, nottetempo, la struttura viene frequentata da giovinastri della zona che cercano un luogo dove radunarsi lontano da occhi indiscreti e, probabilmente, sono gli autori dell’incendio avvenuto qualche tempo fa.

“L’ex assessore Fanghella aveva promesso una veloce soluzione del problema – ricordano genitori e residenti della zona – ma da allora (l’assessore è stato sostituito) non si è più saputo nulla e la situazione peggiora, come evidente, ogni giorno di più. L’edificio è pericolante, si affaccia su una strada con passaggio pubblico e che da accesso ad un asilo con decine di bambini e ci domandiamo con quale coraggio la civica amministrazione permetta questo degrado senza intervenire”.

Chi passa sotto la struttura, uun enorme prefabbricato a più piani, vede peggiorare la situazione ogni giorno.

“Vorremmo sapere – protestano genitori e residenti – se il sindaco Bucci è informato di questo scandalo e se pensa di fare qualcosa visto che chi deve occuparsene non ha più manifestato alcun progetto di recupero o di abbattimento. Se dovesse succedere qualche tragedia, con crolli o altro, qualcuno se ne assumerà la responsabilità penale e civile perché sono anni che è tutto segnalato e denunciato”.

A poche decine di metri, nei prossimi giorni, verrà dedicato un giardino pubblico alla memoria del poeta Edoardo Sanguineti. Nei giardini, con vista sul degrado dell’edificio comunale abbandonato da anni, giocano e giocheranno generazioni di bambini.

“Molti di noi andavano a scuola proprio nell’edificio fatiscente – raccontano i residenti – e da allora non è stato fatto nulla. Nel frattempo siamo diventati genitori e siamo costretti a spiegare ai nostri figli l’orrore di quel palazzetto che cade letteralmente a pezzi senza che nessuno se ne preoccupi. Ci auguriamo che la teoria del “vetro rotto” non abbia alcun valore perché a Marassi sono decenni che i bambini crescono vedendo tutto quel degrado e quell’abbandono”.

Leggi anche: Marassi – Incendio in un edificio abbandonato dietro la scuola Fanciulli – VIDEO – Liguria Oggi