Genova – Traffico in tilt questa mattina su strade e autostrade genovesi

Code e rallentamenti sulla viabilità urbana si stanno ripercuotendo anche sulle autostrade con lunghe file di auto e mezzi pesanti incolonnati sui tratti nell’intorno genovese.

Decine di mezzi pesanti sono in coda su Lungomare Canepa, in direzione levante, in attesa di entrare in porto. Questo sta provocando un forte rallentamento del traffico con code in autostrada.

Otto chilometri di coda sono segnalati sulla A7 Milano – Genova nel tratto compreso tra Busalla e Sampierdarena, in direzione del capoluogo ligure.

Coda di un chilometro per traffico intenso sulla viabilità ordinaria anche tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7, sempre in direzione di Genova

Tre, invece, i chilometri di coda tra Genova Est e il bivio con la A7, nuovamente in direzione di Genova e nuovamente per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Ma in autostrada anche i cantieri attivi stanno provocando incolonnamenti.

Sulla A10 Genova – Ventimiglia, coda di un chilometro tra Genova Pegli e il bivio con la A26, in direzione ponente.

Ancora per lavori, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, due chilometri di coda sono segnalati tra Ovada e Masone, in direzione Genova; in direzione nord, un chilometro di coda è segnalato tra il bivio con la A10, all’altezza di Voltri, e Masone.