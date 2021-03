Genova – Rallentamenti e code, in lungomare Canepa, a Sampierdarena, in direzione levante a causa dei TIR incolonnati su due file in attesa dell’ingresso in porto.

I disagi sono pesanti soprattutto per la viabilità locale, con gravi ritardi per i pendolari che dal ponente devono raggiungere il centro.

Proteste degli automobilisti per la mancata regolamentazione del traffico in modo da evitare il doppio incolonnamento.