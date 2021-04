Genova – Grave incidente, questa mattina, nel quartiere di Marassi. Un furgone ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare, all’incrocio tra corso De Stefanis e via Bertuccioni, davanti allo stadio Ferraris.

Nell’impatto, ad avere la peggio, è stato il conducente dello scooter che è stato sbalzato per aria per poi ricadere violentemente a terra.

Subito soccorso da alcuni passanti, l’uomo è stato poi medicato dal personale dell’ambulanza del 118 intervenuta sul posto ed è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto anche la polizia locale che sta raccogliendo elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.