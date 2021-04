Genova – Un solo decessi e 402 nuovi contagi.

Questo il bilancio della pandemia di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria su 2.571 tamponi molecolari analizzati.

Questo il dettaglio dei contagi per asl di appartenenza:

Dettaglio 402 nuovi casi per residenza:

Imperia (Asl 1): 47

Savona (Asl 2): 138

Genova (Asl 3): 199

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 11

La Spezia (Asl 5): 7

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Casi totali da inizio emergenza = 91.780 (+402)

Attualmente positivi = 8.167 (+24)

761 (+5) in ospedale (di cui 78 in terapia intensiva / TI, +2)

6.969 in isolamento domiciliare (+168)

Guariti = 79.708 (+377)

Deceduti = 3.905 (+1)

Tamponi = 1.075.276 (+2.571)

Tamponi antigenici rapidi = 192.442 (+1.330)

Ospedalizzati = 761 (78 TI)

Asl1 = 123 (10 TI)

Asl2 = 165 (17 TI)

San Martino = 149 (23 TI)

Galliera = 89 (5 TI)

Gaslini = 3 (1 TI)

Asl3 = 84 (6 TI)

Asl4 = 59 (7 TI)

Asl5 = 89 (9 TI)

Attualmente positivi per residenza = 8.167

IM = 1.318

SV = 1.796

GE = 3.726

SP = 977

Fuori regione = 121

Altro o in fase di verifica = 229

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 7.513

Asl1 = 1.847

Asl2 = 1.893

Asl3 = 2.712

Asl4 = 333

Asl5 = 728

Vaccini Covid

Consegnati = 437.060

Somministrati = 329.006 (75% dei consegnati)

Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 107.484

BOLLETTINO CORONAVIRUS, DATI ALISA-MINISTERO DEL 5 APRILE 2021 Lunedì, 05 Aprile 2021