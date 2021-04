Genova – Sarà l’esame medico legale a stabilire con certezza le cause del decesso dell’insegnante di 32 anni colpita da una trombosi diversi giorni dopo essere stata vaccinata con una dose di AstraZeneca.

Gli esami accerteranno se la donna fosse o meno predisposta a questo tipo di malattia o se, invece, godesse di buona salute generale.

Il suo caso è stato segnalato alla rete internazionale di sorveglianza sui farmaci in attesa di accertamenti.

Al momento non esiste alcuna correlazione dimostrata tra l’uso del vaccino e il verificarsi di trombosi che sono possibili anche a questa età in particolari condizioni di salute oggetto appunto di indagine.

La donna è arrivata al san Martino già in gravissime condizioni e dopo diversi tentativi per salvarle la vita i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi che ha salvato la vita a molte persone in attesa di un trapianto salva-vita e che ora possono sperare in una vita “normale” grazie agli organi trapiantati.