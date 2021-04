Genova – Vaccinazioni anti coronavirus sino alle 2 di notte nell’hub che apre oggi a San Benigno per aumentare il numero dei vaccini somministrati ogni giorno e che porterebbe il numero delle dosi somministrate a quota 12.500 al giorno secondo quanto previsto dalle autorità sanitarie regionali.

Ieri il consuntivo ha raggiunto quota 11.936 vaccinazioni giornaliere e il Commissario nazionale per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, è d’accordo sul fatto che 12mila vaccini al giorno è la quota che ci consente di resistere per il mese di aprile, alla luce dei tagli preannunciati dalle aziende produttrici, delle ormai erose scorte delle aziende e delle consegne rarefatte che sono attese nelle prossime settimane.

In particolare si attende la consegna dei primi vaccini Johnson & Johnson monodose oltre alle eventuali decisioni su Astrazeneca da parte delle agenzie del farmaco.

Dalle ore 23 di domani, mercoledì 7 aprile, le persone con disabilità (ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3) che devono essere ancora vaccinate potranno prenotarsi tramite il portale dedicato http://prenotovaccino.regione.liguria.it e dal giorno dopo anche attraverso il numero verde 800938818.

I caregiver, ovvero coloro che assistono queste persone, dovranno contattare il proprio medico di medicina generale che li identificherà con questo ruolo e dopo 7 giorni da questo passaggio, effettuato dal loro medico di famiglia per l’abilitazione della tessera sanitaria, potranno prenotarsi attraverso il portale dedicato prenotovaccino.regione.liguria.it. e il numero verde 800938818.