Due intense perturbazioni interesseranno la Liguria nei prossimi tre giorni. La prima tra sabato sera e domenica mattina, la seconda nella giornata di lunedi 12.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 10 aprile 2021

Inizio delle precipitazioni tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, più intense tra Voltrese, Arenzanese e rispettivo entroterra, più deboli a levante, ancora asciutto sull’Imperiese. In serata piogge su tutta la regione con rovesci intensi tra Voltrese, Arenzanese e rispettivo entroterra. Non si esclude qualche colpo di tuono. Graduale trasferimento dei fenomeni più intensi verso il Genovese nella notte su domenica 11 aprile.

Venti: Moderati da sud-est con possibili rotazioni a nord nel Savonese. Rinforzi in serata.

Mari: Da mosso a molto mosso, localmente agitato in serata.

Temperature: In lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Costa: min +10/+13°C, max +13/+15°C

Interno: min 4/+7°C, max +8/+11°C

Domenica 11 aprile 2021

Tra la notte e il primo mattino forti rovesci nell’area genovese, in trasferimento verso il Tigullio e nel pomeriggio anche sullo Spezzino; non si esclude qualche colpo di tuono. A ponente qualche pioggia alternata a schiarite che si estenderanno al Genovese a metà giornata e primo pomeriggio. In serata nuova recrudescenza dei fenomeni su tutto il settore centro-orientale della regione con rovesci anche forti; ripresa delle piogge anche a ponente anche se in maniera meno intensa. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri sopra i 1400-1500 metri.

Venti: Moderati o forti da sud-est, soppiantati in mattinata da venti forti da nord sul settore centro-occidentale. In serata ritorno di venti da sud est su tutta la regione.

Mari: Molto mosso, localmente agitato ed incrociato.

Temperature: In diminuzione.

Lunedì 12 aprile 2021

Ancora maltempo su tutta la regione con rovesci intensi specie sul settore centro-orientale. Venti forti.