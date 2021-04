Genova – Il corpo senza vita di un capriolo per strada, forse investito da un mezzo pesante, e i cittadini che chiamano per farlo rimuovere senza trovare il giusto interlocutore.

Può succedere anche questo in una città dove il degrado si appropria, giorno dopo giorno, di una parte significativa della città.

I residenti di Bolzaneto cercano da ieri chi possa intervenire per rimuovere la carcassa di un grosso animale morto per strada nelle vicinanze della stazione ferroviaria ma, a 24 ore dal ritrovamento, ancora nessuno ha risposto all’appello.

Nel frattempo le persone passano per strada e sono costrette ad assistere alla scena non proprio comune di un capriolo morto e riverso sul marciapiede.