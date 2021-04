Savona – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i tre Tir che nella notte si sono incastrati lungo le strade tra Finale Ligure e Savona per la chiusura notturna dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per lavori.

I tre grossi mezzi di trasporto sono stati “traditi” dai navigatori gps che li hanno condotti lungo strade della zona di Orco Feglino dove le dimensioni non hanno lasciato scampo.

I mezzi sono finiti parzialmente fuori strada o sono letteralmente rimasti incastrati tra muro e guard rail e solo l’intervento delle maxi gru li ha liberati.

Dalle tre di notte alle prime luci dell’alba gran lavoro per i vigili del fuoco e per le forze dell’ordine che hanno dovuto deviare il traffico in modo da non creare ulteriori disagi alla circolazione.

(foto Archivio)