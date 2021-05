Una veloce perturbazione interesserà la Liguria tra la serata di sabato e le prime ora di domenica con piogge sparse e rovesci. Seguiranno condizioni di variabilità inserite in un clima ventoso e abbastanza fresco.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 1 maggio 2021

Al mattino e nel primo pomeriggio schiarite sul centro e il levante, specie lato costa; più nubi nelle aree interne e sul ponente in genere, senza piogge. Da metà pomeriggio deciso e veloce peggioramento con piogge moderate ed occasionali rovesci in estensione da ponente verso levante. Basso il rischio di temporali.

Venti deboli meridionali al mattino, in progressivo rinforzo fino a forti in serata.

Mare poco mosso al mattino, ma con moto ondoso in vistoso aumento fino a molto mosso in serata.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +10/+13°C, max +15/+18°C

Interno: min +2/+9°C, max +13/+15°C

Domenica 2 maggio 2021

Tempo instabile. Ultimi rovesci al mattino a levante, poi fase di variabilità seguita da qualche temporale che potrebbe interessare le aree interne occidentali e le Alpi Liguri nel pomeriggio. Basso il rischio di sconfinamenti sulle coste.

Venti: Forti da sud-ovest al largo, da sud-sud est sotto costa.

Mare molto mosso o localmente agitato.

Temperature: In diminuzione.

Lunedì 3 maggio 2021

Ancora qualche rovescio all’interno, più sole lungo le coste.

Ventilazione moderata.