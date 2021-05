Genova – Continua a diminuire il contagio in Liguria e i numeri, in particolare quelli di Genova, sono vicini ai dati individuati per la fascia di rischio bianca.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 143 nuovi contagi e 7 decessi, di cui tre risalenti ad aprile.

Numeri in calo anche se la conta delle vittime non sembra conoscere una consistente battuta d’arresto.

A far ben sperare è anche la diminuzione dei ricoveri ospedalieri e dei pazienti in Terapia Intensiva.

A proposito dei dati, attraverso la sua pagina Facebook, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto sottolineare come l’andamento della pandemia in queste settimane porti tutta la regione, e particolarmente Genova, ad avvicinarsi ai dati della zona bianca.

“Apriamo il nostro bollettino con una notizia incoraggiante – scrive il governatore – l’incidenza del virus in Liguria continua a scendere e Genova, con 57 casi su 100mila abitanti a settimana ha dati vicinissimi alla zona bianca. Il trend positivo continua anche sul fronte ospedalizzazioni, con 22 pazienti in meno ricoverati nei nostri ospedali, e questo anche grazie alla nostra campagna vaccinale che procede senza sosta, con oltre 14mila dosi fatte oggi. Siamo arrivati al 96% del somministrato su consegnato, abbiamo una macchina ormai rodata che ci permetterebbe di accelerare ancora e se arriveranno più dosi siamo pronti a iniziare le somministrazioni anche su quelle fasce d’età che proprio per disponibilità di vaccini non abbiamo ancora iniziato”.

Il miglioramento della situazione, tuttavia, non deve spingere verso atteggiamenti meno prudenti.

La linea della prudenza viene ribadita da più parti e il governo Draghi sembra seguire questa direzione.

Una scelta che il premier sembra voler far prevalere nonostante le insistenze da più parti per maggiori riaperture e per uno slittamento o, addirittura, l’eliminazione del coprifuoco.