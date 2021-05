Genova – Spettacolo delle Frecce Tricolori, questo pomeriggio, nel cielo sopra il capoluogo ligure. Ieri i passaggi degli aerei della pattuglia acrobatica hanno sorpreso i genovesi che non erano al corrente delle attività e oggi lo spettacolo vero e proprio, collegato alle celebrazioni di Giorgio Parodi, co fondatore della Moto Guzzi e dell’Aeroclub di Genova.

Le Frecce Tricolori effettueranno diversi passaggi sulla città rendendo omaggio al genovese che ha dato lustro a Genova e all’Italia in un’epoca di pionierismo sotto diversi punti di vista.

A Genova anche l’arrivo di una delegazione di appassionati di Moto Guzzi che arriveranno in via Garibaldi per un saluto con le autorità.