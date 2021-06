Sestri Levante – Uno sciame composto da migliaia di api che vola sulla spiaggia atterrando su un telo da mare. Momenti di comprensibile apprensione, questo pomeriggio, sulla spiaggia della Baia delle Favole.

Improvvisamente una nuvola di api è sbucata dal nulla ed è andata a posarsi su un telo da mare posizionato da un bagnante sulla sabbia.

Subito è scattato il fuggi fuggi generale ma, in realtà, le api che sciamano come in questo caso sono praticamente innoque, impegnate a proteggere la loro regina e “ingolfate” dalla scorta di miele che hanno ingurgitato preparandosi al viaggio per fondare una nuova colonia.

Le persone presenti hanno subito chiamato il numero di emergenza e le forze dell’ordine che stanno contattando un apicoltore della zona che provvederà a raccoglierle e a portarle via senza alcun danno per le persone e per le api.

Guarda il video qui: