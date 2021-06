Genova – Sono tornate al loro posto le panchine sul lungomare di Pegli, precedentemente rimosse per far spazio ai tavolini di un locale.

La risistemazione è arrivata dopo le roventi proteste dei pegliesi e dei gruppi sociali di quartiere che da subito avevano denunciato la rimozione e la conseguente mancanza di un luogo di sosta a disposizione della collettività.

All’inizio di giugno, infatti, le panchine erano state rimosse per lasciare posto ai tavolini di un bar della zona.

Un intervento di cui nessuno sapeva nulla ma che aveva scatenato il malcontento con effetto quasi immediato.

Le panchine “ad alta socializzazione”, punto di ritrovo di molti, in poche ore erano sparite per lasciare spazio al dehor di un locale poco distante.

Ma le vicende legate alle panchine del lungomare di Pegli hanno una storia passata che arriva all’anno scorso.

Proprio nel giugno del 2020 i gestori del bar in questione, per un fraintendimento nella modulistica sulla concessione degli spazi esterni ai locali, avevano affisso un cartello sulle panchine stesse per riservarne l’utilizzo ai frequentatori del bar.

Un’immediata protesta era montata e la mobilitazione di Silvia broccato, assessore al Municipio, aveva smosso l’intervento delle forze dell’ordine su richiesta dell’assessore Paola Bordilli.

I cartelli che “privatizzavano” le panchine erano immediatamente stati rimossi ed era stato chiarito il disguido, con la pratica di richiesta del dehor mai approvata.

Anche la redazione di LiguriaOggi.it, grazie ai consiglieri e ai lettori, ha raccolto la segnalazione e ne ha scritto nella rubrica Dillo a Liguriaoggi.it.

Ora le panchine sono tornate al loro posto, pronte a essere nuovamente il consueto ritrovo degli anziani della zona.