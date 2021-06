Genova – Niente mascherine obbligatorie all’aperto, salvo in condizioni di assembramento, dal prossimo 28 giugno. Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso l’annullamento dell’obbligo di indossare le mascherine anti coronavirus all’aperto a partire da lunedì prossimo.

Un passaggio atteso visto il calo drastico dei contagi e dei conseguenti rischi di infezione, dell’aumento delle persone vaccinate con la seconda dose e quindi virtualmente immunizzate e, ancora, dei dati confortanti su ricoveri e decessi.

Resta ovviamente l’obbligo di indossare le mascherine negli ambienti chiusi e laddove si presenti la possibilità di assembramenti.

Sarà quindi necessario avere con sè la mascherina per poterla indossare all’occorrenza.

Le sanzioni restano attive per chi verrà trovato senza la mascherina in tutte quelle situazioni in cui resta obbligatoria ed è obbligatorio averne una a disposizione se si esce.