Genova – Anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto si è occupata della scomparsa di Giuliana Lagomarsino, la pensionata di 89 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso 6 giugno.

La donna ha lasciato un biglietto nel quale chiede scusa e comunica la sua intenzione di allontanarsi perché convinta di “disturbare” in una famiglia dove vive da qualche tempo e che invece la ama e la vorrebbe ritrovare al più presto.

Una scomparsa di cui, nella città di Genova, si è parlato poco nonostante si tratti di una storia davvero toccante.

Giuliana Lagomarsino, ex bidella di una scuola orma in pensione, è una donna molto attiva e indipendente e da qualche tempo viveva con la nipote e la pronipote in una casa di Granarolo, sulle alture della città.

Alcuni problemi alla vista hanno forse reso instabile un equilibrio fragile e la donna ha iniziato a pensare di essere “di troppo” in famiglia.

Avrebbe quindi scelto di allontanarsi volontariamente e si teme possa aver compiuto una ben più tragica scelta.

I familiari hanno presentato subito la denuncia di scomparsa ma le ricerche sono limitate e ci si aspetterebbe di più vista la particolare delicatezza del caso.

Nella zona della scomparsa ci sono boschi e fortificazioni e forse varrebbe la pena di organizzare battute di ricerca capillari.

L’appello lanciato ieri sera dalla trasmissione Chi l’ha visto potrebbe “risvegliare” le coscienze e i familiari sperano che i tanti uomini e donne che, bambini, hanno conosciuto la bidella energica ma piena d’amore per i suoi piccoli studenti, possano aiutare ad allargare, sui social e in ogni ambito possibile, la richiesta di aiuto.