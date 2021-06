Ventimiglia – La ragazzina scomparsa ormai da quasi un mese dalla città di confine potrebbe trovarsi in Francia. Un messaggio whatsapp inviato alla redazione della trasmissione Chi l’ha visto ha aperto una pista di indagine per ritrovare Sofia, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 1 giugno e avvistata per l’ultima volta a Ventimiglia.

Il messaggio rivelerebbe che Sofia si trova in Francia e sarebbe molto dimagrita e non vorrebbe tornare a casa.

Una pista, quella francese, seguita dalle forze dell’ordine anche per via di alcune amicizie su Facebook che la ragazzina aveva proprio nella capitale francese Parigi.

La giovanissima potrebbe aver deciso di fuggire oltre il confine per qualche lite con i genitori ma comunque chi la ospita rischia di passare dei guai, specie se si tratta di un adulto.

I genitori ed in particolare la madre della giovanissima scomparsa, teme che qualcuno la stia trattenendo poiché dall’allontanamento non ha più avuto alcuna notizia della figlia.

Sofia è andata via di casa senza effetti personali, senza alcuni oggetti dai quali non si separava mai e con un telefono cellulare che risulta spento da allora.

Chi avesse informazioni utili al ritrovamento della ragazza è pregato di contattare al più presto le forze dell’ordine, anche in forma anonima