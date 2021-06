Genova – Lunedì mattina di disagi per i genovesi che si trovano a transitare in Lungobisagno.

Lunghe code e veicoli a passo d’uomo da corso De Stefanis fino a costeggiare il Bisagno.

Disagi che stanno esasperando i residenti della zona e gli utenti della strada che quotidianamente si trovano a fare i conti con una situazione ingestibile.

A mandare il traffico in tilt sono i cantieri nel tratto e nella zona di Ponte Carrega e all’altezza di Ponte Feritore: qui le strozzature che restringono la carreggiata bloccano il traffico.

L’assessore al Traffico e Viabilità del Comune di Genova Matteo Campora, dopo le numerose lamentele di residenti e automobilisti, ha effettuato un sopralluogo nella zona ma ancora oggi non sono stati presi provvedimenti e mancano i chiarimenti in merito alla visita stessa.