Genova – Via Rubens (Aurelia) a rischio chiusura, a Voltri, nel ponente genovese, a causa dell’ennesimo cedimento. Questa volta sono stati alcuni passanti a segnalare la presenza di una grossa frana al di sotto della strada, sul lato aperto verso il mare, che mette a rischio la stabilità della strada.

Squadre dei vigili del fuoco e tecnici della manutenzione strade stanno accorrendo per verificare l’entità dei danni e la stabilità della strada che potrebbe essere chiusa per motivi precauzionali come già avvenuto ripetutamente in passato.

(foto Archivio)