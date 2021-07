Genova – Nuovo attentato incendiario ai ripetitori della telefonia mobile sulle alture della città. Questa volta è stato colpito l’impianto situato sotto il piazzale del Santuario della Madonna della Guardia, a Bolzaneto.

Ignoti hanno tentato di dare fuoco alla centrale elettronica che smista i dati della telefonia, cercando di mandare l’impianto in tilt.

Il liquido infiammabile usato, però, non è penetrato nella struttura e le fiamme non hanno creato particolari danni alla struttura.

Ad accorgersi del tentativo di distruggere l’impianto sono stati gli addetti alla manutenzione che hanno trovato tracce del principio di incendio.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine ed in particolare gli investigatori della Digos che puntano sulla pista anarchica.

Nelle scorse settimane e mesi, altri attentati dello stesso tipo sono stati rivendicati da organizzazioni anarco-insurrezionaliste che accusano le compagnie telefoniche di collaborare con le forze dell’ordine nel controllo delle conversazioni dei “sospettati” e di aver fornito informazioni utili alla identificazione e al fermo di sostenitori del movimento.