Genova – Una assemblea pubblica a Certosa per discutere dei problemi legati al progetto di riattivare la ferrovia tra le case e prolungare la Metro sino a via Canepari.

L’annuncio, molto atteso nella zona, arriva dal Comune di Genova che ha raccolto le richieste di chiarimento e confronto presentate da diversi Comitati e associazioni della zona.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 luglio, alle 18,30, al campo sportivo della chiesa di San Bartolomeo a Certosa.

Alla riunione parteciperà anche il sindaco Marco Bucci e gli assessori competenti sul progetto.

Lo scopo è quello di confrontarsi sul progetto e raccogliere perplessità e timori della popolazione.

Il Coordinamento dei Comitati invita tutti i residenti ad essere presenti all’incontro.

“Senza cantare vittoria – scrive il Coordinamento – perchè il cammino sarà ancora molto, ma molto, lungo questo è un altro risultato che tutti insieme ci portiamo a casa”.

Il progetto prevede la riattivazione di un tratto ferroviario dismesso da anni e che correva a meno di 10 metri dalle case. Una linea merci – con passaggio potenziale di merci pericolose e persino “esplosive” e il prolungamento della Metropolitana nel tratto tra Brin e via Canepari.

Sono previsti sino a 40 treni al giorno e certamente l’inquinamento acustico sarebbe importante ma i residenti temono soprattutto che possano ripetersi tragedia come quella di Livorno, con un treno con carico esplosivo che possa prendere fuoco o disperdere il carico con vittime e feriti e danni ingentissimi.