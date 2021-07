Genova – Un incendio ha provocato ingenti danni nella rimessa dello Yacht Club Italiano, nelle vicinanze dello storico club velico al porticciolo Duca degli Abruzzi.

Per cause ancora in via di accertamento si sono sviluppate le fiamme intorno alle 22 e la presenza di materiale infiammabile ha velocemente creato una situazione di pericolo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno accertato che nella struttura non si trovasse nessuno e hanno spento le fiamme.

Fortunatamente non si segnalano feriti ma i danni sono consistenti.

Indagini in corso per accertare l’origine dell’incendio e le eventuali responsabilità.

(foto archivio)