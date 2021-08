Genova – D’estate i sentieri tra boschi e valli dell’entroterra tornano a riempirsi di moto da cross e da trial e i carabinieri organizzano posti di blocco e persino sorvoli con l’elicottero.

Le scorribande dei motociclisti sui sentieri e fuoristrada sono proibiti da una legge regionale e i carabinieri ne hanno individuati e denunciati due nella zona del Passo della Bocchetta e del Passo dei Giovi.

Grazie alle segnalazioni degli abitanti della zona e dei villeggianti disturbati dai rumori e dai danni provocati ai sentieri e ai boschi, i posti di blocco organizzati hanno portato all’identificazione di diversi motociclisti abusivi e alla denuncia di due particolarmente recidivi.

Nei prossimi giorni e settimane si intensificheranno ancora di più gli appostamenti lungo i sentieri e verranno utilizzati anche i mezzi aerei per individuare chi crede di poter correre fuoristrada e sui sentieri con mezzi a motore.

I carabinieri del Nucleo forestale in particolare invitano gli abitanti delle zone montane a segnalare il passaggio e la presenza delle moto per poter organizzare servizi mirati.

Gli ambientalisti hanno protestato duramente per l’autorizzazione, pur limitata alle gare, dell’uso dei greti dei torrenti, da parte della Regione Liguria.