Genova – Ennesimo incendio estivo in via Martiri del Turchino, sulle alture di Prà. Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata ed hanno minacciato a più riprese alcuni condomini che si affacciano su un canneto ripetutamente dato alle fiamme negli anni scorsi.

I pompieri sono accorsi con diverse squadre ed hanno cercato di tenere le fiamme lontano dalle abitazioni ma il forte vento non aiuta le operazioni di spegnimento.

Alcune famiglie del civico 80 sono state evacuate ma potranno tornare alle abitazioni poichè le fiamme hanno solo lambito il condominio.

Indagini in corso, invece, per gli autori del rogo. In molti, in zona, pensano che si tratti di un incendio doloso e già nel passato lo stesso terreno è stato teatro di incendi.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo alcune testimonianze ed eventuali riprese video fatte con telefoni cellulari o da telecamere di sorveglianza.