Genova – Risse, schiamazzi e persone ferite trasportate in ospedale. Un’altra notte di mala Movida quella appena trascorsa a Genova.

Proteste ormai consuete per il centro storico e i giovani che urlano e disturbano chi vuole dormire ma anche due risse due diverse zone della città ed ancora protagonisti giovinastri che non si sanno divertire senza creare problemi.

Scontro tra bande di bulli ai giardini di Quinto, con fuga precipitosa all’arrivo delle forze dell’ordine e rissa con una persona ferita al terminal traghetti della zona di San Benigno.

In questo caso un giovane è stato ferito in più parti del corpo in circostanze ancora da chiarire e sulle quali indagano le forze dell’ordine.

Il 118 è accorso con un’ambulanza e il ferito è stato rapidamente portato in ospedale.

Resta la rabbia dei residenti delle zone interessate che ormai denunciano da mesi la situazione senza che vengano presi provvedimenti significativi.

Zone ben circostritte che, al tramonto, diventano “terra di nessuno”.