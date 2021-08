Rocchetta Nervina – Ricerche ancora in corso nella zona della Sella della Gouta per ritrovare l’uomo disperso da ieri pomeriggio nei boschi della zona.

Si tratta di un 60enne che ieri si è perso lungo i sentieri della zona ed ha chiamato i soccorso ma poco dopo il suo telefono cellulare si è spento, probabilmente con la batteria esaurita.

I soccorritori hanno rilevato la sua posizione in modo non completo e stamattina all’alba sono ripartite le ricerche anche con un elicottero.

L’uomo potrebbe essere stato individuato in queste ore e i soccorritori sono sulle sue tracce.

(foto Archivio)