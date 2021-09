Genova – In mattinata erano stati alcuni utenti a segnalare qualche malfunzionamento ma nel giro di un paio d’ore, Instagram è andato in “down” in tutto il mondo con segnalazioni che si sono susseguite a migliaia intorno all’ora di pranzo.

Il malfunzionamento del celebre social dedicato alle immagini è iniziato questa mattina poco prima delle 9.00. Il fenomeno, che inizialmente sembrava essere circoscritto, nell’arco della mattinata è andato diffondendosi fino ad arrivare alle segnalazioni da tutto il mondo. Intorno alle 14.00 la ripresa e ora la piattaforma sembra essere tornata alla normalità.

In Italia e in Europa, i malfunzionamenti si sono concentrati prevalentemente intorno alle 12.00 con migliaia di utenti che si sono riversati su Twitter aprendo un dibattito con il trend #Instagramdown.