Genova – Al via la seconda parte di Balena Festival all’Arena del Mare: dopo la pausa del mese di agosto, sul palco dell’Arena del Mare è salito il musicista tedesco Apparat, al secolo Sascha Ring.

Partito dal mondo della techno berlinese, in pochissimi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dell’ambient, seguendo la logica del “disegnare suoni piuttosto che semplici beats“, come dichiarato in una recente intervista.

Il concerto, iniziato poco prima delle 22, ha attirato l’attenzione di moltissimi spettatori: tra il pubblico giovani e non, svariati artisti della scena locale, addetti ai lavori, tutti pronti a lasciarsi ipnotizzare dall’incantatore tedesco.

Insieme ad Apparat, sul palco, quattro musicisti e tantissima energia, nonostante la mancanza in scaletta di alcuni brani “icona” della sua produzione, primo fra tutti “Goodbye”, colonna sonora delle tre stagioni della serie TV Dark e utilizzata in Breaking Bad, Maltese – Il romanzo, nel film Il giovane favoloso e nel trailer del film Prisoners. La passione per il cinema, d’altronde, è stata consacrata con l’uscita di Soundtracks, quattro vinili che includono le produzioni più recenti dell’artista.

Un’ora e mezza di suoni impeccabili, mescolati con sapienza e senza lasciare nulla al caso: chitarre, archi, fiati, che vanno a ricamare la tela creata dall’elettronica per un risultato che ipnotizza mentre ti fa ballare.

Una scommessa per Balena Festival, anche stavolta vinta a mani basse. La stagione è quasi giunta al termine: il prossimo (e ultimo) appuntamento sarà con il tour di Cachemire Podcast con Edoardo Ferrario e Luca Ravenna lunedì 6 settembre.