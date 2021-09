Correnti occidentali determineranno un po’ di nuvolosità nella giornata di oggi, ma da sabato il rinforzo dell’alta pressione riporterà condizioni soleggiate sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 settembre 2021

Al mattino stratificazioni medio-alte interesseranno l’intera regione, comunque non mancheranno spazi di sereno specie a levante.

Nel pomeriggio addensamenti più consistenti a ponente e sull’Appennino orientale, non si esclude qualche piovasco sui rilievi; tempo generalmente asciutto altrove con anche delle ampie schiarite. Nel corso della serata aperture a ponente, nuvolosità diffusa sul resto della Liguria.

Venti: moderati da est/nord-est a ponente, deboli di direzione variabile altrove.

Mari: mosso a ponente, tra poco mosso e mosso sul resto della regione.

Temperature: minime in aumento a ponente, massime stazionarie ovunque.

Costa: min 18/24°C, max 25/29°C

Interno: min +6/17°C, max 21/28°C

Sabato 11 settembre 2021

Nelle prime ore della mattinata residua nuvolosità sul centro-levante, cieli in prevalenza sereni altrove

Nel corso del pomeriggio addensamenti sparsi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, cieli sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione.

Venti: al mattino deboli da nord, nel pomeriggio deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: tra poco mosso e mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio.

Temperature: massime in lieve aumento.

Domenica 12 settembre 2021

Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite sull’intera regione, nel pomeriggio addensamenti più consistenti nelle zone interne con possibili piovaschi su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale. Temperature stazionarie. Ventilazione debole dai quadranti settentrionali al mattino, da sud nel pomeriggio. Mare poco mosso.